"Мы не довольны тем, как мы играем, и теми очками, которые мы набрали. Картина непонятная, и если бы был явный виновник, сегодня здесь сидел бы кто-то другой.

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Не думаю, что я – единственная проблема, но несу ответственность. Разочарован собой и тем, как мы играем на данный момент. Но я не разочарован игроками. Ничего не изменится в ближайшие несколько недель. У нас по-прежнему высокие стандарты. Мы дали все, но эффект был не таким, как хотелось бы. Мы все еще соревнуемся за два титула.

Вполне нормально в команде из 20 игроков, что одни имеют лучшие отношения, чем другие. Впрочем, наши взаимоотношения всегда характеризуются уважением", – цитирует Тухеля RMC Sport.

Напомним, что Бавария недавно объявила об уходе немца после завершения сезона. Мюнхенцы сейчас находятся на второй строчке с 50 баллами.

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