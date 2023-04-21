"Манчестер Сити немного изменился, но по-прежнему остается сильной командой. Как и всегда. Такой нападающий, как Холанд, забивает голы. Но в матчах Лиги чемпионов план всегда одинаков – нужно сыграть лучше соперника.

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Думаю, что Реал и Ман Сити – это команды, которые могут играть по-разному с учетом качества составов. Я не думаю, что Гвардиола полностью изменил свой стиль. Когда у вас есть такой сильный нападающий, ваша манера атаки немного меняется. Впрочем, матч Реала и Манчестер Сити может отталкиваться как от владения мячом, так и от быстрых переходов в атаку. Мадрид – очень уважают. Если есть уважение, это хорошо, а если такой тренер, как Гвардиола, говорит об этом, то это еще лучше", – цитирует наставника "сливочных" ESPN.

Напомним, что Реал сыграет в полуфинале Лиги чемпионов по Манчестеру Сити. Первая встреча состоится 9 мая, а ответный матч запланирован на 17 мая.

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