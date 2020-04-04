"Не думаю, что Динамо согласится на сценарий чемпионата Бельгии": Серебренников провел параллели с УПЛ

Бывший игрок Динамо и сборной Украины, а ныне футбольный агент Сергей Серебренников попытался сравнить ситуацию с завершением чемпионата в Украине и Бельгии.

"В Бельгии борьба за чемпионство не стояла так остро. Брюгге лидировал с большим отрывом, они бы и так стали чемпионами. Основные дискуссии вели о еврокубках. Но все согласились, что Андерлехт второй. Пока никто не вылетает. Сейчас было 16 команд, а в следующем сезоне их будет 18.

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В Украине тоже лидирует Шахтер, но я не думаю, что Динамо согласится на такой сценарий и отдаст путевку в Лигу чемпионов. Это деньги и престиж. Скорее всего чемпионат доиграют", – сказал Серебренников в программе "Оставайся с футболом".

Напомним, Серебренников выступал в составе Динамо с 1999 по 2002 гг. и трижды становился с "бело-синими" чемпионом. Позже перебрался в бельгийское первенство, где с Брюгге завоевал золотые медали и Кубок Бельгии.

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