Наставник Слована Владимир Вайсс после разгромного поражения от Динамо Загреб (1:4) в Лиге чемпионов похвалил украинского хавбека Даниила Игнатенко.

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"Он сыграл великолепно. Наш лучший игрок, возможно, даже на поле в целом. Игнатенко показал свой потенциал, который у него точно есть. На нем можно развиваться. Он замечательный игрок, просто пришел неподготовленным", – приводит слова тренера sport24.sk.

Однако, фанаты Слована не разделяют мнение наставника: "У Вайсса пока только какие-то оправдания. Как тренер может хвалить Игнатенко? Я этого не понял. Игнатенко совершил столько индивидуальных ошибок. Пусть на меня не злятся, но берут большие деньги и за что?

Когда играет Игнатенко, Слован будто играет на одного игрока меньше. Ему нечего делать на поле. Он не достоин даже сельской лиги, потому что в селе есть по крайней мере обязательства, и боевой дух. Однако, у него нет ничего", – цитирует издание слова одного из болельщиков.

Добавим, что Игнатенко провел полный матч против Динамо Загреб, получив желтую карточку. В общем, Даниил сыграл в 9 матчах за Слован в этом сезоне, в которых отметился 1 ассистом.

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