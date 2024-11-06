Комитет по соревнованиям испанской Федерации футбола (RFEF) перенёс очередной матч с участием Валенсии, информирует Marca. В связи с наводнением в регион Валенсия встреча Эспаньола с "лос чес", которая должна была состояться в субботу, перенесена на неопределённый срок. Руководство Валенсии заявило, что игрокам и персоналу клуба сейчас "не до футбола".

Валенсия просит о переносе ещё одного матча – команда уже пропустила две игры

В заявлении комитета отмечается, что ситуация, которую переживает Валенсийское сообщество, является типичным случаем того, что подпадает под определение "форс-мажорные обстоятельства". Ранее "лос чес" пропустили матч чемпионата Испании с Реалом и игру Кубка страны с Парлой Эскуэлой.

Валенсия занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги. Она считается исторической командой: в пользу этого статуса говорят 6 чемпионских титулов, 8 выигранных Кубков Испании, выигранные Кубок ярмарок (дважды), Кубок УЕФА и Кубок кубков, а также два участия в финалах Лиги чемпионов.

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