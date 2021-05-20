Во время одного из занятий в тренажерном зале 44-летний наставник сборной продемонстрировал свои умения подтягиваться. Он подошел к турнику и повторил упражнение 6 раз.

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После этого свои спортивные навыки продемонстрировали полузащитник Динамо Богдан Леднев и форвард СК Днепр-1 Артем Довбик. Во время подтягивании оба слышали наставления от Андрея Николаевича. "Не дергайся, плавно", – говорил Шевченко. За действом активно наблюдали тренер Александр Шовковский и защитник Шахтера Виктор Корниенко.

Напомним, сбор главной команды страны в Харькове стартовал на прошлой неделе. Во время подготовки к Евро-2020 запланированы три спарринга: 23 мая – с Бахрейном (в 21:00), 3 июня – с Северной Ирландией и 7 июня – с Кипром.

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