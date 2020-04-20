"Не делаю им поблажек": Ребров – о сотрудничестве с украинскими легионерами

Украинский наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров поделился мыслями о работе с соотечественниками.

"Правда ли, что Зубков подписал предварительное соглашение с Сампдорией? Ничего об этом не знаю. Лучше спрашивать у агентов. Мне нравится работать с Александром, я вижу его прогресс. В начале ему было сложно, сейчас он добавил и понимает мои требования. Я рад работать с игроками, которые хотят прогрессировать. Это есть у Александра.

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Не знаю, удастся ли нам в ближайшее трансферное окно подписать кого-то из украинцев. Хотя я рад работать на украинском рынке. Эти ребята приезжают сюда, уважают меня, но я не делаю украинцам поблажек. Играют те, которые хорошо работают", – сказал Ребров в программе "Великий футбол".

Напомним, украинский специалист возглавил Ференцварош перед началом сезона 2018/19 и выиграл с ним чемпионский титул. Летом прошлого года Ребров подписал с венгерским клубом новый трехлетний контракт.

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