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"Не делаю им поблажек": Ребров – о сотрудничестве с украинскими легионерами

20 апреля 23:38 7 Читати українською
"Не делаю им поблажек": Ребров – о сотрудничестве с украинскими легионерами
Сергей Ребров / Фото из открытых источников

Украинский наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров поделился мыслями о работе с соотечественниками.

"Правда ли, что Зубков подписал предварительное соглашение с Сампдорией? Ничего об этом не знаю. Лучше спрашивать у агентов. Мне нравится работать с Александром, я вижу его прогресс. В начале ему было сложно, сейчас он добавил и понимает мои требования. Я рад работать с игроками, которые хотят прогрессировать. Это есть у Александра.

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Не знаю, удастся ли нам в ближайшее трансферное окно подписать кого-то из украинцев. Хотя я рад работать на украинском рынке. Эти ребята приезжают сюда, уважают меня, но я не делаю украинцам поблажек. Играют те, которые хорошо работают", – сказал Ребров в программе "Великий футбол".

Напомним, украинский специалист возглавил Ференцварош перед началом сезона 2018/19 и выиграл с ним чемпионский титул. Летом прошлого года Ребров подписал с венгерским клубом новый трехлетний контракт.

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Мир Видеоновости Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Сампдория Сампдория Ференцварош Ференцварош Александр Зубков Александр Зубков Сергей Ребров Сергей Ребров
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