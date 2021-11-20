"Мы провели хороший матч на выезде, отличный результат, хорошее сочетание.

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Мы создали много полумоментов, нам чуть-чуть не повезло с офсайдами, но я счастлив с процесса создания. Мы должны быть сильны с первой до последней минуты, эта победа была заслуженной.

Очень хороший первый тайм, мы страдали из-за решений и точности передач в последней трети и могли создать больше моментов. При счете 2:0 может случиться всякое, и стадион способен разбудить, но мы не дали им подняться и добили соперника", – цитирует немца BBC Sport.

Напомним, что "синие" одолели Лестер благодаря голам Рюдигера, Канте и Пулишича.

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