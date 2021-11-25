Трансляция поединка Лиги чемпионов между Бешикташем и Аяксом (1:2) завершилась скандалом на нидерландском телевидении. Образы в свой адрес получил Домагой Вида.

Вышедший на матч 5-го тура ЛЧ с капитанской повязкой хорватский защитник получил некрасивую характеристику от нидерландского комментатора Сьерда де Воса перед стартовым свистком.

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"Виде не дают играть, потому что он такой мерзкий, а дети смотрят телевизор. Поэтому Бешикташу пришлось платить и просить специальное разрешение для выступлений Домагоя", – сказал комментатор. Причины такого спича пока остаются неизвестными.

Экс-звезде Динамо и его команде не удалось победить Аякс, хотя они и забили в матче первыми. Поэтому турки окончательно потеряли все шансы на еврокубковую весну.

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