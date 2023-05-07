"Я не понимаю, почему отменили первый гол, момент там очень специфичен. Одно дело, что до того, был ли пенальти. Там, возможно, момент был до штрафной и, как говорится, 50 на 50.

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Все говорят, кстати, что мы пенальти много бьем, но в нашу пользу наоборот не дают чистые пенальти. В Александрии в первом весеннем матче на первой минуте в нашу пользу не ставят пенальти, причем с удалением. С Рухом в нашу пользу не назначили пенальти. И таких моментов можно насчитать много.

Дело в том, что мы атакуем и постоянно находимся в чужой штрафной площадке, потому и ставят пенальти. Туда же нужно добегать, чтобы 11-метровые назначали, а если ты не добегаешь, то, конечно, никто и не будет ставить. В первом тайме сегодня тоже был чистый пенальти в ворота Черноморца, но арбитр его не назначил. Это все надо понимать. Мы тоже хотим играть и побеждать. Назначайте, что есть и не надо что-то придумывать", – цитирует Кучера пресс-служба СК Днепр-1.

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