"Не дают чистые пенальти": Кучер пожаловался на судейство после скандала с выдуманным 11-метровым для СК Днепр-1
Главный тренер СК Днепр-1 Александр Кучер после матча с Черноморцем (2:1) отметил, что судьи ошибаются не только в пользу его команды.
"Я не понимаю, почему отменили первый гол, момент там очень специфичен. Одно дело, что до того, был ли пенальти. Там, возможно, момент был до штрафной и, как говорится, 50 на 50.
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Все говорят, кстати, что мы пенальти много бьем, но в нашу пользу наоборот не дают чистые пенальти. В Александрии в первом весеннем матче на первой минуте в нашу пользу не ставят пенальти, причем с удалением. С Рухом в нашу пользу не назначили пенальти. И таких моментов можно насчитать много.
Дело в том, что мы атакуем и постоянно находимся в чужой штрафной площадке, потому и ставят пенальти. Туда же нужно добегать, чтобы 11-метровые назначали, а если ты не добегаешь, то, конечно, никто и не будет ставить. В первом тайме сегодня тоже был чистый пенальти в ворота Черноморца, но арбитр его не назначил. Это все надо понимать. Мы тоже хотим играть и побеждать. Назначайте, что есть и не надо что-то придумывать", – цитирует Кучера пресс-служба СК Днепр-1.
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