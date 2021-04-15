"Жора (Бущан – прим.) – самый смешной. Не все одесситы хорошие в юморе, но у Жоры все в порядке. Еще Гармаш и Сидор. Сергей не часто стреляет, но качественно. Гармаш вообще особенный человек, его юмор тоже. Таких, как он, больше нет. Он хороший и классный парень. Его не хватало. Когда он вернулся – юмора стало больше.

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Русин следующий Кополовец в плане юмора? Да. Очень похожи. Он просто общается – и тебе смешно. Тоже его не хватает. Миколенко его назвал французом, мы его в коллективе так называем. Потому что он быстро говорит, и никто не понимает. А еще он всегда на позитиве", – признался Андриевский в интервью SportArenaTV.

К слову, ближайший матч киевляне проведут в субботу, 17 апреля. Соперником будет донецкий Шахтер.

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