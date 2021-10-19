"Так трудно что-то комментировать. Во-первых, нет результата, и сегодня, наверное, не было того везения, того последнего удара у ворот соперника.

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Азарт, наверное, был. Было и желание, и стремление выиграть игру, проигрывая 1:0. Но может быть и эмоции немножко захлестнули. Я не могу сказать, что был какой-то сумбур. Но не было той последней передачи, не было той агрессии именно у ворот. Все что делали до штрафной – было идеально. А вот именно на завершающей стадии были проблемы.

Фланги очень плохо работали сегодня. Не было тех передач – точных, нацеленных, опасных. Соответственно и группа атаки сегодня немножко не так активно себя вела именно в штрафной площади. Все нужно смотреть в комплексе, разбираться. То, что бегут, хотят, уже, уже более-менее ничего, хорошо. Но нужно рассматривать все через результат", – рассказал Мороз на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Черноморец не знал вкуса побед в последних семи матчах – после 11-ти туров "моряки" с 6 баллами идут в турнирной таблице УПЛ предпоследними.

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