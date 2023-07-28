"Не было смысла": президент новичка УПЛ признался, почему клуб не захотел подписывать Гармаша
Дениса Гармаша активно сватали в состав черкасского ЛНЗ. Президент клуба Андрей Полтавец заявил, что не видит необходимости подписывать возрастного футболиста киевлян.
"Мы искали игроков на проблемные позиции форварда и опорного хавбека. Если бы Гармаш был хорошим опорником, то, возможно, мы его и взяли бы.
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Нам не было смысла брать опытного и дорогого футболиста на то место, где есть местные, имеющие потенциал расти", – сказал Полтавец YouTube каналу 18000.
Денис Гармаш выступает за киевское "Динамо" с 2007 года. В 2020 году украинец ездил в аренду в турецкий Ризеспор, где провел один сезон. За 16 лет в составе киевлян Денис провел 361 игру: 54 гола, 45 результативных передач.
Вместе с "бело-синими" Гармаш трижды становился чемпионом Украины и по четыре раза завоевывал Кубок и Суперкубок Украины. Контракт полузащитника с Динамо действует до 30 июня 2025 года.
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