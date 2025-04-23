– Почему не остались работать в Украине – это вопрос безопасности, реализации или чего-то другого?

– Сошлись многие факторы. Конечно, это и безопасность, но я бы поставила реализацию впереди. Я получила предложение работы в немецком футбольном клубе. Это невероятный опыт и знания.

"Степанов мог бы получить свое место в клубе": Лобода – о возможном трансфере украинца в Нюрнберг

– Помните момент, когда поняли: "Да, я покидаю Украину"?

– Нет, у меня до сих пор такого ощущения нет. Особенно сейчас, ведь записываю это интервью, находясь в Киеве.

– Почему решили поехать? Насколько это было сложное решение?

– У меня не было ощущения, что я покидаю дом. Ведь я не планировала покидать Украину из-за войны. Я только ехала в отпуск. У меня есть традиция – праздновать свой День рождения в новой стране. Шестнадцатого февраля я упаковала чемодан купальников и полетела отдыхать в Африку. Я из тех, кто не хотел верить, что будет полномасштабная война. Поэтому, переступая порог своего дома в направлении аэропорта Борисполь, я держала в руках билеты в обе стороны.

– Что стало самым трудным – изменить страну или адаптироваться в новом коллективе?

– Интеграция – это, в принципе, нелегкий процесс, или в новой стране, или в новом коллективе. Особенно он тяжелый, когда не знаешь языка. А мои знания немецкого ограничивались выражениями "гутен морген" и "арбайтен". Спасал английский. Но не все немцы разговаривают на иностранном языке, поэтому пришлось быстро учиться, – сказала Лобода в интервью YeSport.

"Какое подкурить?! Я сейчас полицию вызову!": Лобода – об украинцах в Германии, кофе с Коломойским и футболку Цыганкова