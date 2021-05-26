"Матч нам не удался. Я разочарован не столько результатом, сколько содержанием игры. Игроки не выполнили то, о чем мы их просили, даже половины. Мы понимаем, что физически команда еще не готова. Даже выделить никого. Не было ни структуры, ни агрессии, сегодня я этого не увидел. Я очень разочарован.

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Во втором тайме уже была агония. Желание сравнять было, но получалось что-то спонтанно. Не сказал бы, что ребята не настроились. Просто физически не готовы, две недели отдыхали. Конечно, это отговорки, мы должны всегда побеждать. Сегодня я разочарован нашей игрой", – резюмировал Ротань в комментарии каналу Футбол.

Добавим, что 28 мая украинская молодежка встретится со сборной Узбекистана U-21.

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