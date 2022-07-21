"Это был первый официальный матч, который мы сыграли. Как я уже говорил перед матчем, нам достался непростой соперник. Большинство футболистов играют в сборной Украины. В этом турнире они опытнее Фенербахче. Но мы играли хорошо. В оборонном плане мы очень хорошо организованы. У нашего соперника не было никакой серьезной атаки. Чего нам не хватало, так это качества атаки.

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Поддержка наших болельщиков во втором матче будет очень важным преимуществом. А атмосфера, которую они создадут, будет создавать психологическое давление на соперника. Противостояние еще не окончено, потому что мы едем домой с ничьей. Это двухэтапное противостояние. Первая игра закончилась, мы хотим пройти в следующий раунд в ответном матче.

Сейчас нет нужды говорить о трансферах. 27 июля у нас еще одна игра против "Динамо". У наших игроков достаточно качества и возможностей для прохождения в следующий раунд. Мы работали свыше этого 5 недель. Нет необходимости говорить об игроках, которые не смогут сыграть во второй игре", – приводит слова Жезуша официальный сайт Фенербахче.

Добавим, что первый поединок между Динамо и Фенербахче завершился безголевой ничьей. Ответный матч запланирован на 27 июля, начало в 20:00.

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