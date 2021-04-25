Главный тренер полтавчан Юрий Максимов прокомментировал неудачную игру своих подопечных в матче 23-го тура УПЛ против ковалёвцев (0:3).

"Три гола нам забили после стандартов. Мы проигрывали в росте – у нас пол команды головой не играет. Нас задавили.

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По игре выиграл Колос, вопросов нет. Моментов даже не было. Класс необходимо подтверждать: когда дома побеждаешь 4:2, то надо выигрывать и на выезде.

Ключевым стал первый гол. Так не должно быть. Сделал замечание защитникам. Нельзя, чтобы мяч по штрафной летал, бился о землю... Футболист принимает, пробивает – наши защитники стоят, отдыхают.

Будем разбираться. Трудно что-то говорить. Мы не должны так. Футболисты должны демонстрировать злость. Ничего не было: ни хитрости, ни злости, ни наглости", – сказал Максимов в программе "ТУР Online".

Напомним, в матче 23-го тура УПЛ Ворскла на выезде уступила Колосу со счетом 0:3 и опустилась на пятую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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