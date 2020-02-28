"Не был уверен, что доживу до следующего гола Фреда": Сульшер иронично прокомментировал успех экс-звезды Шахтера

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер оценил выступление своих подопечных в матче 1/16 Лиги Европы против Брюгге (5:0), уделив особое внимание хавбеку Фреду.

"Я довольным всем, многие наши игроки улучшились. По Фреду – я не был уверен, что доживу до его следующего гола (последний раз бразилец забивал 1,5 года назад – прим.), ведь у него было так много попыток раньше. Но это все шутки, конечно, он достиг своей цели, я доволен им.

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Очевидно, что сейчас у нас напряженный график, игроки получают время на поле. Когда ты забиваешь много и играешь раскованно, то приходит уверенность. Блестящее начало игры, ребята имели правильный настрой, создали множество шансов, и когда Брюгге остался в меньшинстве, то игра была почти закончена", – цитирует Сульшера MEN.

Напомним, сегодня (28 февраля), в 14:00, состоится жеребьевка 1/8 Лиги Европы. Она определит соперника Манчестер Юнайтед и других клубов-участников, среди которых и донецкий Шахтер.

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