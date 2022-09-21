Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи ухудшил свои отношения с болельщиками команды, которые до сих пор не простили ему перехода в Милан.

Опытный итальянец после поражения на поле Монцы (0:1) повел команду к гостевой трибуне, чтобы попросить прощения. Это стало последней каплей для ультрас. Активные болельщики Ювентуса считают, что Бонуччи унизил команду на глазах у соперника. По их мнению, не футболисты должны отвечать за беспорядок в туринском клубе.

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"Мы столкнулись со сценами, которые мы не понимаем, а если и понимаем, то считаем смехотворными, выдуманными человеком, который считает, что покинул команду, но ведет себя как жертва. Бонуччи никогда не был лидером и никогда им не будет. Ни в Тревизо, ни в Пизе, ни в Бари, ни в Милане и уж точно не в Ювентусе...

В этот момент всеобщей неразберихи, на поле и вне его, царит полная анархия, и тот, кто считает нужным, объявляет себя экспертом, лидером, главным или ответственным лицом, не имея харизмы или признания людей, которые были здесь на протяжении многих лет. Если есть иерархия, значит, на то есть причина. Хороший солдат необязательно станет хорошим генералом.

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Выводить профессиональных игроков как жертвенных ягнят, чтобы они смотрели на Курву, получая насмешки и оскорбления, – это просто абсурд. Единственным результатом может быть создание слабой команды, которая будет отягощена негативом и комплексом жертвы. Это прямо противоположно тому, что необходимо в этом виде спорта. Это вредит одноклубникам и команде больше, чем любой некомпетентный тренер или директор", – приводит заявление ультрас FootballItalia.