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Не бойкотом, так игнором: сборная Англии не съела каравай и расстроила россиян перед ЧМ-2018

14 июня 09:42 578 Читати українською
Не бойкотом, так игнором: сборная Англии не съела каравай и расстроила россиян перед ЧМ-2018
Кейн и Саутгейт / Getty Images

Игроки сборной Англии отказались пробовать каравай, который им подарили по прибытии в Россию накануне чемпионата мира-2018.

Английская сборная в среду прибыла в Зеленогорск, где будет готовиться к матчам ЧМ-2018. Администрация базы решила устроить "Трем львам" встречу в духе русских традиций, сообщает Фонтанка.

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Однако, по информации издания, случился конфуз. Главный тренер Гарет Саутгейт и капитан национальной команды Харри Кейн приняли от хозяев самовар и каравай, но чаевничать и угощаться достижениями российского пекарства не стали.

Тональность сообщений в российских СМИ свидетельствует, что хозяева крепко обиделись. Здесь и упоминание о диверсии, и о Криштиану Роналду, который радушно принял подобный подарок россиян. Правда, сильно посмеявшись.

Весной сообщалось, что сборная Англии возьмет на Мундиаль собственные продукты и свою команду поваров, опасаясь отравления.

Теги
ЧМ 2018 Англия Англия футбольные курьёзы Чемпионат мира-2018
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