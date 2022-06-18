Не бойкотом, так игнором: сборная Англии не съела каравай и расстроила россиян перед ЧМ-2018

Игроки сборной Англии отказались пробовать каравай, который им подарили по прибытии в Россию накануне чемпионата мира-2018.

Английская сборная в среду прибыла в Зеленогорск, где будет готовиться к матчам ЧМ-2018. Администрация базы решила устроить "Трем львам" встречу в духе русских традиций, сообщает Фонтанка.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Однако, по информации издания, случился конфуз. Главный тренер Гарет Саутгейт и капитан национальной команды Харри Кейн приняли от хозяев самовар и каравай, но чаевничать и угощаться достижениями российского пекарства не стали.

Тональность сообщений в российских СМИ свидетельствует, что хозяева крепко обиделись. Здесь и упоминание о диверсии, и о Криштиану Роналду, который радушно принял подобный подарок россиян. Правда, сильно посмеявшись.

Весной сообщалось, что сборная Англии возьмет на Мундиаль собственные продукты и свою команду поваров, опасаясь отравления.