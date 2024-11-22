“Нам пришлось работать с семью или восемью игроками, мы работали над физической стороной дела, а не над тактикой, и мы идем вперед с уверенностью, с уверенностью в том, что у нас сильная команда.

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Я не могу принять такой матч, как матч против Осера, и говорю не только о результате, но и о том, как проходила игра. Я не употреблял никаких сильных слов, просто взял на себя ответственность.

Если вы думаете, что я хочу уйти в отставку, то хочу подчеркнуть, что я не убегаю, я не убегал из Шахтера, когда Путин бомбил Украину", – цитирует итальянца laprovence.

Напомним, что Роберто Де Дзерби работал с Шахтером в сезоне 2021/22. Впрочем, из-за начала полномасштабной войны сезона чемпионата Украины так и не был доигран. Итальянский специалист покинул "горняков".

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