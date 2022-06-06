Форвард Ливерпуля Садио Мане вынужден часто отвечать на вопросы по поводу своего будущего.

Недавно сенегалец прямо заявил, что собирается покинуть Ливерпуль. Активно подписать Мане пытается Бавария, но предложение Мюнхена не устроило мерсисайдцев. Также на 30-летнего футболиста претендуют испанские гранды.

"Такими вопросами вы задаете меня в неудобное положение перед фанами Ливерпуля. Бавария, Реал или Барселона? Не фанат этих команд. Мой клуб – Марсель. Поэтому назву Марсель", – сказал Мане в эфире Sky Sports.

К слову, сенегалец выступает за Ливерпуль с 2016 года, перейдя из Саутгемптона за 41 млн. евро. До этого Мане играл за австрийский РБ Зальцбург и французский Метц.

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