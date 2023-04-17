Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард верит в победу своей команды над Реалом в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Тодд Бёли вошел в раздевалку после поражения от Брайтона? Меня это устраивает. Это показывает заинтересованность босса в команде и демонстрирует его страсть.

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Мы находимся не там, где хотим. Думаю, называть Челси "сломанным" – всё же перебор. Однако наша позиция в чемпионате – это реальность. Мы должны работать, чтобы исправить ситуацию; должны показать всё, на что способны.

Болельщики будут на высоте в матче с Реалом, я в этом не сомневаюсь. Остальное зависит от нас самих. Мы сильны и мы заслуживаем находиться на этой стадии ЛЧ. Мы осознаем силу соперника, но понимаем, что всё зависит от нас.

Мы отдадим всё, мы хотим выйти в полуфинал", – приводит слова Лэмпарда Absolute Chelsea.

В первом матче в Мадриде Челси уступил Реалу со счётом 0:2. Ответная игра в Лондоне состоится во вторник, 18 апреля.

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