"Когда я переехал в 2000 году в Шахтер, то в Донецке не совсем правильно относились к людям, которые разговаривали по-украински. Однозначно не все, но иногда я ловил на себе неприязненные взгляды. Объяснение одно – российская пропаганда.

"Безмозг дол***б": Федецкий уничтожил футболиста, который использовал Шахтер для побега в Россию

Местные футболисты Шахтера всех игроков с запада Украины называли "бандеровцами", меня – в том числе. Но это не было с какой-то злобой, скорее приколом. У нас была дружная команда.

Я тогда не сильно интересовался историей, потому не обижался. Когда уже немного повзрослел, начал изучать историю и понимать, кто такой Бандера и за что он боролся", – цитирует Федецкого Український футбол.

"Деякі одноклубники "Бандерою" обзивали, хотіли образити": грав із босим Петраковим, подобався Кварцяному, закінчив у 55