На звание "Лучший игрок месяца" претендовали Артем Бондаренко (Шахтер), Даниил Алефиренко (Черноморец), Артем Довбик (СК Днепр-1) и Эдуардо Герреро (Заря). Как информирует официальный сайт УПЛ, в голосовании болельщиков и специалистов за звание "Лучший игрок месяца" победу одержал форвард СК Днепр-1 Артём Довбик. За него проголосовали 38,8% опрошенных.

Победная комбинация связки Довбик – Пихаленок в видеообзоре матча Минай – СК Днепр-1 – 0:1

В пяти матчах этого месяца форвард сборной Украины забил 8 мячей.

А вот на звание "Лучший тренер месяца" претендовали Александр Кучер (СК Днепр-1), Патрик ван Леувен (Заря), Роман Григорчук (Черноморец) и Игор Йовичевич (Шахтер). Победителем этой номинации стал наставник Зари Патрик ван Леувен – он набрал 24% голосов, опередив на 1% главного тренера СК Днепр-1 Александра Кучера.

В апреле Заря одержала 4 победы в 5 матчах с общей разницей мячей 6-2.

СК Днепр-1 благодаря Довбику дожал Минай и не пустил Шахтер в отрыв – форвард приблизился к рекорду бомбардиров