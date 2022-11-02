В книге "Месси против Роналду" Джонатан Клегг и Джошуа Робинсон рассказали о прежнем плане Флорентио Переса по созданию тематического парка развлечений под названием РеалМадридЛенд. Об этом пишет Mundo Deportivo.

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Прежде чем приступить к реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу Перес обдумывал идею создания тематического парка, в центре которого находился бы новенький футбольный стадион. Президент Реала даже встречался с бывшими руководителями Disney, чтобы обсудить свою идею. Он был убеждён, что это лучший способ для Реала побеждать в бюджетных войнах таких конкурентов ПСЖ и Манчестер Сити.

"В мире футбола мы такие же важные, как Disney. Реал должен делать подобные вещи, потому что мы – клуб номер один, и единственный способ оставаться им – всегда быть новаторами", – сказал Перес на встрече с представителями Disney.

В проекте парка были американские горки, маршрут которых отражает траекторию самых известных голов в истории мадридского клуба, одним из которых был гол Зинедина Зидана в ворота Байера в финале Лиги чемпионов 2002 года. Аттракционы должны были носить имена легенд клуба.

В итоге оказалось, что на строительство такого тематического парка потребовалось бы 1,4 миллиарда евро, тогда как у Переса не было и 75% от этой суммы.

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