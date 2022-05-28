"Я поставлю на Реал. Делаю выбор сердцем, умом и вообще всем. Думаю, название Реала написано на этом трофее. На всех предыдущих стадиях я ставил против них, и они меня наказывали. Поэтому сейчас выберу Реал.

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Мадридцы прошли Челси, ПСЖ и Манчестер Сити. Я говорил, что они проиграют и первым, и вторым, и третьим. Теперь я ставлю на Реал.

Полагаю, что для победы Реала нужно, чтобы хорошо сыграл Тибо Куртуа. Думаю, он сделает разницу. Он не даст отличиться Ливерпулю, а Реал забьет в конце матча", – цитирует Фердинанда официальный сайт УЕФА.

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