Миланский Интер стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов 2024/2025 после домашней победы над Барселоной со счетом 4:3.

Интер – Барселона – 4:3 – видео голов и обзор полуфинала Лиги чемпионов

По мнению экспертов технической комиссии УЕФА, лучшим игроком первого ответного полуфинала турнира стал голкипер миланского клуба Ян Зоммер.

"Он держал Интер в игре благодаря магическим интуитивным сейвам, несколько раз спасая от Ямала, чтобы помочь команде выйти в финал. Ключевые действия в решающие моменты от швейцарского голкипера", – сказано в релизе экспертов.

В финале Лиги чемпионов Интер встретится либо с Арсеналом, либо с ПСЖ, которые проведут свой ответный полуфинальный матч вечером 7 мая. В первой игре в Лондоне со счетом 1:0 победили французы.

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