Голкипер Реала Тибо Куртуа во второй раз в карьере стал лучшим вратарем года по версии IFFHS. Кто вошел в топ-10 по итогам 2022-го – читайте в этой новости на "Футбол 24".

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила 30-летнего бельгийца на первое место в рейтинге. Партнер Андрея Лунина в Реале набрал 125 очков и обошел аргентинца Эмилиано Мартинеса на 15 пунктов, сообщает IFHHS.

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Это вторая награда в карьере Куртуа – по этому показателю Тибо сравнялся с Петером Шмейхелем. Впервые бельгийца признали вратарем года в 2018 году. Голкипер Севильи и сборной Марокко Ясин Буну занял третье место. Впервые в истории вратарь из Африки оказался в топ-3 киперов года.

Топ-10 вратарей 2022 года по версии IFFHS

1. Тибо Куртуа (Реал Мадрид, сборная Бельгии) – 125 очков.

2. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, сборная Аргентины) – 110 очков.

3. Ясин Буну (Севилья, сборная Марокко) – 55 очков.

4. Доминик Ливакович (Динамо Загреб, сборная Хорватии) – 30 очков.

5. Уго Льорис (Тоттенхэм, сборная Франции) – 25 очков.

6. Войцех Щенсны (Ювентус, сборная Польши) – 15 очков.

7-8. Ян Облак (Атлетико Мадрид, сборная Словении) – 10 очков.

7-8. Алиссон (Ливерпуль, сборная Бразилии) – 10 очков.

9-10. Джордан Пикфорд (Эвертон, сборная Англии) – 5 очков

9-10. Майк Меньян (Милан, сборная Франции) – 5 очков.

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