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"Назовите ваш топ-5 порнозвезд": клуб экс-форварда Карпат проводит интересный опрос о досуге игроков

11:28 12 Читати українською
"Назовите ваш топ-5 порнозвезд": клуб экс-форварда Карпат проводит интересный опрос о досуге игроков
Херди Пренга / Фото Zimbio

Латвийский ФК Рига креативно подошел к наполнению контента о своих игроках.

Пресс-служба ФК Рига решила взять интервью у хорватского легионера команды Херди Пренги о его опыте пользователя порносайтов.

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Херди не устыдился от такой провокации и дал свое экспертное мнение, и даже назвал свой топ-5 любимых актрис этого жанра.

Напомним, за латвийский клуб выступают сразу двое украинцев – Роман Дебелко и Вячеслав Шарпар, а возглавляет команду бывший тренер Карпат Олег Кононов.

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Теги
футбольные курьёзы Роман Дебелко Роман Дебелко Рига Рига Украинцы за рубежом Мир
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