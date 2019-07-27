toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ТРАНСФЕРЫ УПЛ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Назначены арбитры на 1-й тур УПЛ 2019/20: Карпаты – Динамо рассудит Копиевский, Александрию и Шахтер – Абдула

09:24 17 Читати українською
Назначены арбитры на 1-й тур УПЛ 2019/20: Карпаты – Динамо рассудит Копиевский, Александрию и Шахтер – Абдула
Анатолий Абдула / Фото УАФ

Стали известны бригады арбитров, который будут обслуживать поединки стартового тура УПЛ 2019/20.

 

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1-го тура чемпионата Украины сезона-2019/2020.

28 июля

Ворскла – Заря, главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Хто призначив найбільше пенальті і лідирує за червоними картками – все, що потрібно знати про арбітрів УПЛ

30 июля

Десна – Львов, главный арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Колос – Мариуполь, главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Шахтер сменил титульного спонсора впервые за 13 лет – на матч за Суперкубок "горняки" выйдут в новых футболках

31 июля

СК Днепр-1 – Олимпик, главный арбитр: Иван Бондарь (Киев)

Александрия – Шахтер, главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Карпаты – Динамо, главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

blog_ava
Атлетико уничтожил Реал в сверхрезультативном матче Международного кубка чемпионов
08:31
447
Теги
Анатолій Абдула Комитет арбитров УАФ Арбитры Александрия - Шахтер Карпаты - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
40
мин
Авангард
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук