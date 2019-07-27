Назначены арбитры на 1-й тур УПЛ 2019/20: Карпаты – Динамо рассудит Копиевский, Александрию и Шахтер – Абдула

Стали известны бригады арбитров, который будут обслуживать поединки стартового тура УПЛ 2019/20.
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1-го тура чемпионата Украины сезона-2019/2020.
28 июля
Ворскла – Заря, главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Хто призначив найбільше пенальті і лідирує за червоними картками – все, що потрібно знати про арбітрів УПЛ
30 июля
Десна – Львов, главный арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Колос – Мариуполь, главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Шахтер сменил титульного спонсора впервые за 13 лет – на матч за Суперкубок "горняки" выйдут в новых футболках
31 июля
СК Днепр-1 – Олимпик, главный арбитр: Иван Бондарь (Киев)
Александрия – Шахтер, главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Карпаты – Динамо, главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).