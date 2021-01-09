"Назначение Луческу главным тренером Динамо стало приятной неожиданностью, поскольку все хорошо знают, какой Мистер специалист. Когда мы начали тренироваться под его руководством, сразу заметили, что все изменилось. И по части дисциплины, и организации, и в моральном плане. Все стали гораздо сильнее и увереннее в своих силах.

Ассистент Луческу покинул Динамо из-за предложения возглавить литовский клуб

Выигранные матчи или трофеи всегда дают положительный толчок для команды во всех направлениях. Так было и после завоевания Суперкубка. Работа под руководством Луческу? Прекрасно. Все четко, ясно и понятно. Ты знаешь, что от тебя требуют, что именно тебе нужно выполнять и для чего это необходимо", – рассказал Караваев в интервью UA-Футбол.

Напомним, Луческу совершил шокирующий приход в Динамо летом 2020 года. Под руководством румына киевляне вышли в групповой этап Лиги чемпионов, где заняли третье место, а также завершили первый круг УПЛ на первой позиции.

Экс-игрок Динамо феерит на Ближнем Востоке – оформил хет-трик, продолжил результативную серию и запугивает Хави