Назначение Луческу главным тренером Динамо стало приятной неожиданностью, – Караваев
Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о работе под руководством Мирчи Луческу.
"Назначение Луческу главным тренером Динамо стало приятной неожиданностью, поскольку все хорошо знают, какой Мистер специалист. Когда мы начали тренироваться под его руководством, сразу заметили, что все изменилось. И по части дисциплины, и организации, и в моральном плане. Все стали гораздо сильнее и увереннее в своих силах.
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Выигранные матчи или трофеи всегда дают положительный толчок для команды во всех направлениях. Так было и после завоевания Суперкубка. Работа под руководством Луческу? Прекрасно. Все четко, ясно и понятно. Ты знаешь, что от тебя требуют, что именно тебе нужно выполнять и для чего это необходимо", – рассказал Караваев в интервью UA-Футбол.
Напомним, Луческу совершил шокирующий приход в Динамо летом 2020 года. Под руководством румына киевляне вышли в групповой этап Лиги чемпионов, где заняли третье место, а также завершили первый круг УПЛ на первой позиции.
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