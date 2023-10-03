– Ты неплохо знаешь Антверпен. Что скажешь о сопернике? Состав команды, возможно, кого-то лично можешь выделить?

– С тех пор, как я был в команде, она изменилась на 95 процентов. Поэтому из нынешних ее игроков я никого не знаю. Тренера, конечно, тоже не знаю. Все, что я могу сказать – это то, что мы просматривали, анализировали этого соперника. Нас ожидает очень непростая и важная игра.

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– Как ситуация в стране влияет на вас психологически? Как вы можете поддерживать форму и быть на высоте в таких условиях?

– Ситуация действительно непростая. Мы живем в воюющей стране, играем в футбол. Однако – мы профессиональные игроки, поэтому защищаем престиж нашей страны на международном уровне. Благодаря нашим Вооруженным Силам, мы имеем такую возможность. Поэтому, повторюсь, мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить нашу страну на международной арене.

– Можно ли рассматривать Антверпен как соперника, с которым Шахтер будет конкурировать за 3-е место в группе?

– А почему за третье? Мы сыграли только одну игру с Порту. У нас впереди еще пять матчей, поэтому вся борьба впереди.

– Как лично для себя оцените этот сентябрь? У вас был дебют в Лиге чемпионов и за сборную Украины.

– Да, был позитив, но было и немало моментов негативных. Это результаты, которые хотелось бы изменить на лучшие.

– Сравните состав Шахтера до войны и нынешний. Видите ли вы изменения?

– Я не могу сравнивать составы, ведь меня не было в команде до войны. Могу сказать, что сейчас в команде стало больше молодых украинских игроков. Это позитив для нашей страны", – сказал Назарина на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, дуэль между Антверпеном и Шахтером состоится в среду, 4-го октября. Начало встречи в 19:45 по Киеву.

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