Назарина: В игре с Мариуполем мы потеряли два очка

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина довольно неожиданно прокомментировал ничью в матче 14-го тура УПЛ против Мариуполя (2:2).

"В целом эмоции положительные, ведь в конце встречи мы вырвали ничью. По-моему, мы в Мариуполе, скорее, потеряли два очка, чем добыли одно. Карпаты ехали сюда за победой и я считаю, что должны были побеждать. Но то, что мы спаслись на последних минутах – это тоже неплохо.

Санжар выразил недовольство отдельными игроками команды

На счет пенальт ... Я взял мяч и был уверен, что забью. Команда мне доверила это право. К счастью, все удалось. Спасибо всем за поддержку. Я не сомневался, что смогу забить.

Выход на поле Ярослава Деды после перерыва существенно повлиял на действия Карпат в атаке. Думаю, это было заметно и по телевизору, и с трибун стадиона. Ярослав вышел и добавил скорости и активности впереди. Он – молодец. Считаю, что второй гол – это его заслуга, ведь именно Деда заработал этот пенальти.

Вратарь Карпат Кудрик объяснил, за что получил красную карточку уже после окончания матча с Мариуполем

Наверное, каждый из ребят верил, что мы отыграемся. В перерыве тренер напоминал нам о матче украинских команд в еврокубках, которые на неделе по ходу уступали, но избегали поражений. Нам также это удалось. Более того, мы могли вообще выигрывать этот матч, ведь моменты команда создавала неплохие", – цитирует Назарину официальный сайт клуба.

Напомним, львовские Карпаты в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги по ходу матча уступали Мариуполю со счетом 0:2. Однако на 59-й минуте Назарина один гол отыграл, а на четвертой добавленной минуте львовяне заработали пенальти и одиннадцатиметровый уверенно реализовал тот же Назарина, сравняв счет в матче.

Мариуполь на последних секундах упустил победу над Карпатами – львовяне оформили фантастический камбэк