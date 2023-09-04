"Очень рад дебютному вызову в национальную сборную. Для меня это большая честь и гордость представлять Украину, представлять эту эмблему. В это время так точно. Поэтому я очень рад быть здесь.

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Разговора с главным тренером еще не было. Но я думаю, что все впереди. От сборной ожидаю, как и все – положительного результата в этих двух матчах.

Все очень рады прибыть в лагерь национальной сборной, видеть друг друга, поэтому с позитивом работаем и готовимся к важным матчам – работа будет нелегкой. Надеюсь, все будет хорошо.

Относительно нашего соперника – сборной Англии... Как показывает опыт, в футболе не всегда побеждают фавориты. Поэтому мы будем верить в себя и в положительный результат", – сказал Назарина в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, поединок отбора к Евро-2024 против Англии сборная Украины проведет 9 сентября, а 12 сентября сыграет с Италией.

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