Назарина попрощался с Карпатами – львовяне лишились лучшего бомбардира

Карпаты продолжают терять игроков. Егор Назарина покинул львовский клуб и возвращается в Антверпен.

Полузащитник Карпат Егор Назарина завершил выступления в составе Карпат. Срок аренды полузащитника завершился, а львовский клуб не активировал опцию выкупа игрока у Антверпена, как и не договорился о продлении аренды. Таким образом, Назарина не поможет Карпатам в борьбе за сохранение прописки в УПЛ. Ранее "зелено-белых" покинули Марвин Мартинс и Тим Халль.

"Хочу поблагодарить львовский клуб: игроков, тренеров, персонал и всех тех, кого встречал за все время пребывания в Карпатах. Отдельно хочу выразить благодарность и уважение болельщикам, которые поддерживали нас в трудные минуты. В конце концов, положительных моментов также хватало, хотя не так много, как хотелось бы нам всем.

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Покидаю Львов с благодарностью. Под руководством этого тренерского штаба я рос и немало научился. Здесь я получил важный опыт – в Премьер-лиге раньше я практически не выступал. Если бы я мог вернуться в прошлое, то все равно согласился бы на переход в Карпаты. Хотя этот период был в целом неудачным для команды, и я расцениваю его для себя исключительно как положительный. Я уверен, что команда приложит максимум усилий для сохранения места в УПЛ. Убежден, что у ребят все получится. Я верю, что в дальнейшем все будет складываться как нельзя лучше. И Карпаты останутся в элитном дивизионе.

Я поблагодарил ребят за тот год, который мы провели вместе. Пожелал им выполнить поставленную задачу. Обязательно буду следить за Карпатами и болеть на расстоянии", – цитирует Назарину официальный сайт Карпат.

Заметим, 22-летний хавбек в составе "львов" провел 15 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. Он является лучшим бомбардиром Карпат в сезоне 2019/20.

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