"Я считаю, что мы хорошо провели это полугодие, показали достойную реакцию на не совсем удачные результаты в начале сезона и, как итог, мы сейчас находимся на третьем месте в чемпионате по потерянным очкам.

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Также я считаю, что мы достойно выступили в Лиге Европы. Конечно, хотелось выйти из группы, и это была наша задача, но, несмотря даже на то, что мы ее не выполнили, мы показывали хорошую игру в группе и уверенно играли со всеми соперниками", – цитирует Назарину Команда 1.

Заметим, на зимнюю паузу Заря ушла четвертой, пропустив вперед Десну, Шахтер и Динамо. В Лиге Европы команда играла в группе с Лестером, Брагой и АЕКом, финишировала третьей, а потому не вышла из группы и прекратила выступления.

Заря вышла в четвертьфинал Кубка Украины, удержав победу над Десной в скандальном матче с двумя удалениями