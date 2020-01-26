Назарина оценил условия на сборах Карпат в Турции

Полузащитник Карпат Егор Назарина поделился впечатлениями от первых дней в Турции, где львовяне начали подготовку ко второй части сезона.

"После первой тренировки на побережье Средиземного моря чувствую себя прекрасно. Главная наша задача – подготовиться лучше к весенней части УПЛ. Я уже не первый раз готовлюсь к сезону в Турции, но раньше это было исключительно в Анталии, именно в Сиде бывать еще не приходилось. Приятно, что здесь действительно комфортные условия для проживания, все для того, чтобы качественно тренироваться.

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Считаю, что трех недель вполне достаточно для всесторонней подготовки к официальным матчам. Думаю, что нам по силам выполнить все замыслы и планы тренеров за этот срок. Всегда лучше готовиться через товарищеские встречи и таким образом возвращаться к оптимальным кондициям.

Пользуясь случаем, хочу попросить поддержки у болельщиков в весенней части чемпионата Украины, ведь она нам очень нужна. Наша задача – выигрывать матч за матчем, набирать максимальное количество очков и снять все вопросы о продлении выступлений в УПЛ", – рассказал Назарина в комментарии официальному сайту Карпат.

Молодой хавбек был одним из лучших игроков "львов" в первой половине сезона – 5 голов и один ассист в 11 матчах чемпионата Украины.

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