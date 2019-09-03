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Назарина: Моя задача – помогать Карпатам добиваться положительного результата

21:15 61 Читати українською
Назарина: Моя задача – помогать Карпатам добиваться положительного результата
Егор Назарина / ФК Карпаты

Полузащитник Карпат Егор Назарина поделился впечатлениями от перехода во львовскую команду.

"Очень рад, что попал именно в эту команду, ведь это клуб со своей богатой историей и традициями. Когда мне агент сообщил, что есть возможность перейти в Карпаты, то я сразу согласился. С некоторыми футболистами "зелено-белых" я знаком, поэтому очень доволен, что буду выступать за "львов".

Карпаты подписали Назарину

Моя главная задача – помогать команде выигрывать в каждом матче, поэтому я буду прилагать максимум усилий, чтобы мы получали положительный результат ", – рассказал Назарини информационному центру ФК Карпаты.

Напомним, 2 сентября Карпаты договорились с бельгийским Антверпеном относительно аренды Егора Назарины на один год. В контракт также включена опция возможного дальнейшего выкупа игрока. 22-летний хавбек присоединился к Антверпену зимой 2018 года, перейдя из Днепра. В прошлом сезоне в чемпионате Бельгии Назарина провел 9 матчей, но результативными действиями не отметился.

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