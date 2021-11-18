Луганчане возобновили занятия в полном составе, сообщает официальный сайт клуба.

Верес запланировал кадровую революцию – Шевчук в эпицентре перемен

В лагерь Зари вернулись сборники. Но главное усиление – из лазарета. Вернулись в основную группу Владислав Кабаев, Егор Назарина и Игорь Снурницын. В то же время продолжают лечение Никита Шевченко, Владислав Емец и Максим Казаков.

Матч Львов – Заря состоится в субботу, 20 ноября. Начало поединка в 14:00.

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