Назарина и еще 2 игрока основы Зари вернулись к тренировкам
Тренерский штаб луганской Зари получил приятные новости перед матчем 15-го тура Премьер-лиги против Львова. Из лазарета вернулось трио ранее травмированных исполнителей.
Луганчане возобновили занятия в полном составе, сообщает официальный сайт клуба.
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В лагерь Зари вернулись сборники. Но главное усиление – из лазарета. Вернулись в основную группу Владислав Кабаев, Егор Назарина и Игорь Снурницын. В то же время продолжают лечение Никита Шевченко, Владислав Емец и Максим Казаков.
Матч Львов – Заря состоится в субботу, 20 ноября. Начало поединка в 14:00.
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