"Было нелегко, так как я считаю, что команда заслуживала большего, но в каких-то моментах просто не везло, но также где-то не хватало опыта, мастерства и уверенности в своих силах. Но команда понимала, что единственный выход из этой ситуации – это работать, работать и еще раз работать.

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С зарплатами все было не очень хорошо, были задержки и есть до сих пор.

Будущее Карпат? Я не могу и не хочу ничего прогнозировать, единственное чего хочется – это чтобы клуб остался жить и вернулся на былые для себя позиции. Все для этого там есть: большой хороший город, большая армия верных болельщиков, прекрасные условия: база, поля, персонал. Искренне переживаю за этот клуб", – цитирует экс-хавбека львовян Tribuna.

Напомним, Заря выкупила Егора Назарину у Антверпена, а сам полузащитник подписал контракт на 3 года. Прошлый сезон 23-летний игрок провел на правах аренды в составе Карпат и стал лучшим бомбардиром львовян в УПЛ, забив 5 голов.

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