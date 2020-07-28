Назарина – о переходе в Зарю: Такой вариант был еще прошлым летом

Напомним, Заря выкупила Назарину у Антверпена, а сам 23-летний полузащитник подписал контракт на 3 сезона. Также луганский клуб усилился еще одним новичком – бразильским защитником Жунинью.

Заря официально подписала Назарину и Жуниньо

"Я счастлив стать игроком Зари. Мой контракт рассчитан на три года. Готов работать на благо команды. У меня был вариант начать сотрудничество с Зарей еще прошлым летом, но тогда что-то не получилось. Пришлось перейти в Карпаты на год в аренду. А сейчас в конце сезона мне поступило предложение с конкретным интересом от Зари. И я согласился на этот вариант. Все произошло очень быстро.

Приятно оказаться в таком клубе. Я благодарен Заре за оказанное мне доверие. Хороший клуб, который показывает достойный футбол. Плюс групповой этап Лиги Европы. Хороший тренер. Я рад и горд оказаться здесь.

Общался со многими ребятами. С некоторыми из них мы пересекались в чемпионате, с некоторыми я играл в одной команде. Все отзываются о клубе только положительно. Здесь замечательный коллектив и я рад оказаться в Заре. Переход в Зарю – это шаг вперед. Хороший уровень футбола и групповой этап Лиги Европы – большой шанс для меня", – цитирует Назарину официальный сайт Зари.

Заметим, сезон 2019/20 хавбек провел на правах аренды в составе Карпат и стал лучшим бомбардиром львовян в УПЛ, забив 5 голов.

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