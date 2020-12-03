"Всегда приятно побеждать в Лиге Европы, вдвойне приятно обыгрывать такие команды. Наша цель и мечта сегодня была – забрать 3 очка. Все рады, иначе быть не может.

Заря – Лестер – 1:0 – видео гола и обзор матча

С одной стороны, тяжелый матч, но после такой победы сил еще больше – хочется играть. Мы проделали большую работу, ребята молодцы, мы достигли того, о чем мечтали.

Лестер вначале отдал инициативу? Это можно было предвидеть, ведь команда уже решила задачу выхода из группы. Мы видели, что играл не основной состав, поэтому мы были готовы. Мы ставили задачу владеть мячом, играть первым номером, так и получилось.

Всегда приятно участвовать в Лиге Европы, играть с такими командами, это для нас опыт. Поедем в Брагу за победой, они нас здесь обыграли, а мы их на выезде", – сказал Назарина в эфире ТК Футбол.

К сожалению, победа над Лестером не повлияла на шансы подопечных Скрипника побороться за еврокубковую весну. Команда Роджерса и Брага гарантировали себе досрочный выход из группы.

Заря вырвала победу над Лестером, но потеряла шансы на плей-офф Лиги Европы