УЕФА подвел итоги голосования за самый красивый забитый мяч в 6-м туре Лиги конференций 2021/22.

Забитый мяч 24-летнего Назарины болельщики признали лучшим, сообщил УЕФА на своем официальном сайте.

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Полузащитник Зари мощным ударом со штрафного на 18-й минуте открыл счет в матче. Конкурентами украинца были Борха Майораль (Рома), Рис Нельсон (Фейеноорд) и Иван Шранц (Славия Прага). Однако именно Егор набрал самое большое количество голосов.

Напомним, Заря набрала 7 очков в групповом турнире Лиги конференций и финишировала на 3-й строчке.

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