"Считаю ли я нормальной радость Русина после увольнения Хацкевича? Когда мы еще не успели уехать с базы, а он выставляет такой пост в Instagram – это мозги и уровень человека. То, как он мыслит и думает. Русин еще по мячу не ударил два раза. Кто он такой вообще, чтобы такое высказывать? Что сейчас у него происходит в Легии? Что случилось? Опять тренер плохой. Хотя там новая команда, чемпионат Польши.

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Не хочет играть за дубль? Ты, наверное, нападающий высокого европейского уровня, и тебя отправляют играть за дубль Легии. Я же Русин, вы что? ребята. А почему его отдали в аренду? Может, мы были слепы и ошиблись? У Динамо осталось всего двое нападающих – Супряга и Беседин. Не дай Бог, у кого-то будет травма или еще что. Можно было оставить Русина, но его отдали. Почему? Назарий – не игрок уровня Динамо", – поделился Шацких в программе Вацко Live.

Напомним, Русин в своем Instagram выставил неоднозначную стори сразу после официального увольнения Хацкевича с поста наставника Динамо. Сейчас Назарий выступает в составе Легии на правах аренды и провел лишь 108 минут на поле, после чего был отправлен в дубль.

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