"Среди подопечных главного тренера Андрея Шевченко хватает талантливых молодых игроков и вполне возможно, что кто-то из них станет открытием чемпионата Европы.

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Но мне очень хочется, чтобы громко о себе заявила вся наша команда. И предпосылки для этого есть: сбалансированный состав, мощная средняя линия, квалифицированный тренерский штаб. Надеюсь, что с мотивацией также не будет никаких проблем и с первоочередной задачей – выходом из группы, наши ребята справятся", – сказал Назаренко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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