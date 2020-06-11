Назаренко выделил ключевых игроков в сборной Украины

Экс-хавбек сборной Украины, Днепра, Динамо и Металлиста Сергей Назаренко поделился мыслями относительно лидеров команды Андрея Шевченко.

"Назвать только трех не получится. Эта команда сильная коллективом. Хотя, конечно, не могу не выделить Андрея Пятова, Тараса Степаненко и атакующее звено "сине-желтых" в лице Евгения Коноплянки, Андрея Ярмоленко, Руслана Малиновского и Александра Зинченко. И Роман Яремчук исправно забивал.

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В нынешней сборной потенциала еще достаточно. Перенос Евро-2020 на год – это лишнее время для подготовки, которая, надеюсь, вскоре возобновится. Думаю, "сине-желтые" будут только добавлять", – подытожил Назаренко в комментарии Команда№1.

Напомним, сборная Украины заняла первое место в группе отбора на Евро-2020. На групповом этапе финальной части команде Шевченко будут противостоять Нидерланды, Австрия и победитель плей-офф Лиги Наций.

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