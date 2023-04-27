"В первом круге мы хорошо оторвались от преследователей и завершили его на первом месте. А второй круг начали не очень. Когда тебя догоняют, нельзя вообще терять очки, потому что соперники могут сразу за это наказать. Собственно, это и произошло.

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И теперь мы в роли догоняющих. Но еще много игр впереди, еще ничего не завершилось. Надо выходить на каждый матч и концентрироваться именно на нем, не задумываться над тем, как сыграют другие. Демонстрировать свою игру, забивать, выигрывать. А потом уже посмотрим в турнирную таблицу", – поделился Назаренко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Заметим, что Шахтер сейчас возглавляет УПЛ с 53 очками (22 сыгранных матча), а СК Днепр-1 с 48 пунктами второй (21 сыгранный поединок).

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