Назаренко оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко спрогнозировал поступь "сине-желтых" на чемпионате Европы 2020 года.

"Победу в квалификации уже нужно забыть и готовиться к более серьезному старту. Надо показать, что триумф в отборе был не случаен. Повод для оптимизма есть, поскольку сборная Украины сейчас действительно играет в хороший комбинационный и техничный футбол.

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Ранее мы отталкивались от своих сильных качеств. У нас были быстрые фланговые игроки, что и обуславливало нашу игру на контратаках. Сейчас сборная, с таким подбором исполнителей, доказала, что может играть и первым номером. Сборная Украины должна, как минимум, выходить из группы, а дальше загадывать не хочется, чтобы не сглазить", – сказал Назаренко в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, в финальной стадии чемпионата Европы сборная Украины попала в группу С. Соперниками "сине-желтых" будут Нидерланды, Австрия и одна из команд, которая будет пробиваться на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций.

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