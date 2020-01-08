Назаренко назвал трех лучших игроков сборной Украины в отборе к Евро-2020

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко выбрал тройку лучших игроков национальной команды в отборочном турнире Евро-2020.

"Первый, несомненно, Пятов. Ошибки, которые вратарь допускал, нельзя сравнивать с теми сейвами, благодаря которым голкипер выручал команду.

Ковалец назвал трех ключевых игроков сборной Украины в отборе к Евро-2020

На второе место я бы поставил Малиновского. Полузащитник в 2019 году сделал большой прорыв в своей карьере. Он умеет вести игру коллектива. А третье место я отдам Зинченко. В нашей стране не так много футболистов, которые могут похвастаться выступлением в лучших клубах Европы, а Зинченко уже в таком молодом возрасте успел зарекомендовать себя в АПЛ. Его уровень игры видно и в матчах за сборную", – цитирует Назаренко zbirna.com.

Напомним, в финальной стадии чемпионата Европы сборная Украины попала в группу С. Соперниками "сине-желтых" станут Нидерланды, Австрия и одна из команд, которая будет пробиваться на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций.

Результаты жеребьевки Евро-2020: Украина и другие сборные узнали соперников